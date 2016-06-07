AKP MKYK üyesi Ogan: Erdoğan 'dokulmazlıkları' veto edebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’ten geçen dokunulmazlık teklifinin onaylaması için belirlenen 15 günlük süre bugün doluyor. AKP MKYK üyesi Ayhan Ogan'ın anayasa değişikliği önerinin Erdoğan’ın masasında beklemesine dair yorumu soru işaretleri yarattı. AKP MKYK üyesi Ayhan Ogan, “Bunu bir bilgiye dayanarak söylemiyorum ama, Erdoğan yasayı iade edebilir” diye konuştu.

Hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa teklifi değişikliği 376 oyla Meclis’ten geçmişti. AKP ve MHP milletvekillerinin tümünün ‘evet’ oyu kullandığı varsayılan teklif, CHP’den de 20 milletvekilinin desteği ile referandum sınırını geçerek Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz yasayı onaylamadı. Erdoğan’ın yasayla ilgili son kararını bugün vermesi bekleniyor.

Habertürk TV’deki programa katılan bir diğer isim köşe yazarı Erol Katırcıoğlu ise yasanın ‘Davutoğlu’nun projesi’ olduğunu söyleyerek Erdoğan’ın bu gerekçeyle de veto edebileceğini söyledi. Katırcıoğlu, Erdoğan’ın asıl niyetinin ‘belli sayıda Kürt vekilin parlamentodan uzaklaştırılması’ olduğunu öne sürdü.

Bu düzenlemenin ‘eski kurallara uyarak’ bir değişiklik yapılmadan yapılabileceğini savunan Katırcıoğlu, dokunulmazlıkların fezlekesi bulunan tüm milletvekilleri için kaldırılmasının Erdoğan’ın da içinde bulunduğu bir restleşmenin sonucu olduğunu iddia etti.

“Bunu bir bilgiye dayanarak söylemiyorum ama, Erdoğan yasayı geri iade edebilir” diye konuşan Ayhan Ogan ise ‘suçun şahsiliğinin’ önem arz ettiğini savunarak, siyasi alanı daraltacak bir dokunulmazlık kararının gerek olmadığını belirtti.