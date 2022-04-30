AKP MKYK üyesi mikrofonun açık olduğunu unuttu, AKP'li belediye başkanına "dangalak" dedi!

AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in iftar programına katılmamasına tepki gösterdi. Mikrofonu açık unutan İpek, "Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz" dedi.

Seçim hazırlıkları kapsamında düzenlenen Karadeniz turunda, AKP Ordu teşkilatından birçok ismin katıldığı bir iftar programı düzenlendi. Basına kapalı olan iftara, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, katılmadı.

Öte yandan AKP'li Haluk İpek’in, Hilmi Güler’in iftara katılmaması üzerine söylediği sözler kameranın kayıt aldığı sırada mikrofona yakalandı.

Gerçek Gündem’in haberine göre; İpek’in yanında bulunan AKP’li vekil Taşcı’ya, “Büyükşehir belediye başkanımızın burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz” dediği duyuldu. Taşcı’nın da “Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor” diye yanıt verdiği kameralara yansıdı.

Bununla birlikte iddialara göre, AKP’lilerin katıldığı iftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in davet edilmedi.

AKP'li Metiner: Yazık!

Eski AKP’li vekil Mehmet Metiner, AKP’li İpek’in sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Metiner, “Hiç yakışıyor mu bu tarz konuşmalar, bu tarz bir üslup, bu tip dedikodular, bu tür kıskançlıklar, bu türden siyasi ayak oyunları, bu denli büyüklenmeler, arkadan atıp tutmalar? Yazık! AK Partimiz adına, AK Partimize aşkla gönül verenler adına çok yazık” ifadelerini kullandı.