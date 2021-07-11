 AKP MKYK Üyesi Kurt'tan ‘çözüm süreci’ yorumu: Süreci hiçbir gün dahi bitirmedik, HDP sonlandırdı

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'un, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreci açıklamalarına dair olarak, "Süreci hiçbir gün dahi bitirmedik, HDP sonlandırdı" dediğini aktardı.

Sarıkaya yazısında "Hiç bitmedi ki yeniden başlasın" ara başlığının altında, "Erdoğan iki yılın ardından dün gittiği Diyarbakır’da 6 yıldır hiç anmadığı Çözüm Süreci konusunda şu açıklamayı yaptı: 'Samimiyetle başlattığımız süreci provoke ettiler. Evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Bunların gizli gündemleri, art niyetleri sonlandırdı...' Bu cümleye bakıp, çözüm sürecinin yeniden gündeme geldiğini söyleyebilir miyiz? Diyarbakırlı olarak Cumhurbaşkanı’nın gezisinde de bulunan AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt’a bu soruyu yönelttim. “Cumhurbaşkanımızın 2005 Diyarbakır konuşması bir manifestodur” hatırlatmasıyla söze başladı... Erdoğan’ın “Sorun benim sorunum” dediğini anımsattı...“Süreci hiçbir gün dahi bitirmediklerini”, HDP’nin sonlandırdığını, kendileri açısından ise böyle bir durumun olmadığını söyledi. “Biz aynı yerdeyiz, teröre ve silaha yanaşmayan her kesimle görüşürüz” deyip Erdoğan’ın dünkü sözlerinin de bu kapsamda açık olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.