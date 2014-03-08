T24 LogoT24 Logo
Politika

'AKP mitinginde cüzdanı çalınan vatandaş korkudan 'hırsız var' diyemiyor'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu’nun da sesini montajlarım' diyor, oğlumla Skype üzerinden konuşuyoruz. Montajla bakalım ne çıkacak?

08 Mart 2014 16:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başbakan koltuğunda şüpheli bir adam oturamaz dünyaya rezil” olduk dedi.

Adana Kozan’da partisinin seçim mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın internette yer alan ses kayıtlarına yönelik montaj söylemi ile ilgili olarak “Diyor ki bunlar montaj 'Kılıçdaroğlu’nun da sesini montajlarım' benim oğlum Güney Kore’de doktora yapıyor Skype üzerinden oğlumla arada konuşuyoruz. Montajla bakalım ne çıkacak?” ifadesini kullandı.

“Vatandaşın AKP mitinginde cüzdan çalınıyor, korkudan hırsız var diyemiyor dövecekler diye” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

 

Bakanlarıma saat hediye edilmeyecek

 

Bizim iktidarımızda kutulardan dolarlar çıkmayacak. Benim bakanlarıma saat hediye edilemeyecek. Benim oğlum milyonlar kazanmayacak

 

Kozan'ı il yapacağım

 

Kozan’ı il yapacağım. CHP’ye bu ülkede ihtiyaç var. 12 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Mazot için söz veriyorum, 1,5 lira yapacağım eğer iktidar olursak. Bize dediler ki nereden bulacaksın bu kaynağı... 247 milyar lira götürülen para.

Bu parayı alıp millete geri vereceğim. Kendilerine gelince para var. Evlatlarına, gelince para var. Yedi sülalelerine gelince para var. Güya yırtık adamlarıyla siyasete girmişlerdi zengin oldular…

 

Skype ile oğlumla konuşuyorum... Montajla bakalım

 

Bunlar onların sesinden çıktı. Diyor ki bunlar montaj 'Kılıçdaroğlu’nun da sesini montajlarım' diyor, hadi bakalım...

Adam gibi adamsan, namuslu adamsan, dürüst adamsan benim oğlum Güney Kore’de doktora yapıyor Skype üzerinden oğlumla arada konuşuyoruz. Montajla bakalım ne çıkacak? Oğlum bana “Babacığım şu kadar kaldı” diyecek mi? Kendi hırsızlığını kapatmaya çalışıyor.

 

Dünyaya rezil olduk

 

Şaibeli bir adam oturamaz Başbakan koltuğunda. Bütün dünya söylüyor bunu, sadece Kozan söylemiyor. Dünyaya rezil olduk olacak şey değil. Rezil olduk. Eğer bu konuşmalar yalandır diyorsan TİB kayıtlarını yayınla dedim. Türkiye bütün telefon konuşmaları o merkezden izlenir. Yayınla dedim, yayınlamadı. Hırsızdan başbakan olmaz

 

‘Cüzdanı çalınan vatandaş korkudan ‘hırsız var’ diyemiyor’

 

AKP mitinginde cüzdan çalınıyor, korkudan hırsız var diyemiyor dövecekler diye. Kozan’a da bu yakışır zaten. Atatürk’ün gençliğisiniz. O gençler bir diktatöre diz çöktürdüler, hepsinin alnından öpüyorum. TBMM’de bekleyen fezlekede var.

Muammer Güler, Zafer Çağlayan 58 kere rüşvet almış. AKP’ye oy veren yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Kozan 30 Mart’ta tarih yazacak, Türkiye’ye örnek olacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Bugün gazetelerde var okumuşsunuzdur. Erdoğan’ın mitingine gidiyor bir vatandaş, cüzdanı çalınıyor. Adam hırsız var diyecek ama korkudan söyleyemiyor, söylese dövecekler.

 

Öğretmenler atanacak

 

Şimdi sizin başınıza bela örmeye çalışıyorlar. Kentsel dönüşüm deyip sizi başka yere sürmeye çalışıyorlar. O kentsel dönüşümü Ankara’da nasıl yaptıysak Kozan’da da öyle yapacağız. Kimseyi mahallesinin dışına sürmeyeceğiz.

Bugün Dünya Kadınlar Günü... Çok sayıda bacımız var. Geçmişte bir siyaset yapıyorlardı başörtüsü üzerinden... Bütün Kozanlılar duysun! İster başı açık, ister başı kapalı her kadının başımın üzerinde yeri vardır. Türkiye’yi değiştirecek kadınlardır. Bunlar köşeyi döndüler.

Bu ülkede bir ahdım var. İşsizlik denen belayı bitireceğim. Öğretmenler atanacak ve öğrencilerle kucaklaşacaklar. Bir baba geldi inanın çocuk gibi ağladı. 10 yıldır atama bekliyor dedi. Söz verdim, bütün öğretmenler öğrencileriyle buluşacaklar

 

O kasalarda 1 milyon dolar neden olur?

 

Hiç kimseyi bu hırsızlarla bir tutmuyorum. Size söz verdiler, siz gittiniz namusunuzla oy verdiniz inandınız. Şimdi yalan söyledikleri çıktı ortaya... Ayaz bebek soğuktan öldü, benim vicdanımda derin yaralar açıyor. O vatandaşlarıma sesleniyorum, saygıdeğer yurttaşlarıma sesleniyorum... Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Ya helale ya harama ortak olacaksınız sandıkta.

Harama ortak olmanızı istemem. Bir başbakanın oğlunun evinde banka varken 1 milyar avro neden olur. Yatak odalarında 7 büyük kasa neden olur!  O kasaların içinde milyon dolar neden olur. Bunların cevabını ben merak ediyorum, her vatandaş gibi merak ediyorum

Mazotun fiyatı 5 lira ise bunları yüzündendir.

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğluchpbaşbakan erdoğanyolsuzlukrüşvetmitingkozanmontajskypeatamahırsız var

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu: Artık bu ülkede hırsız var dendiği zaman akla onun adı geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Başbakan Gezi'de ölenlere değil, kırılan seramiklere üzüldü

Erdoğan'a 'hırsız var' pankartı açtı, gözaltına alındı

Osmaniye mitinginde 'hırsız var' pankartı açan kişiye önce çevredekiler müdahale etti

'Hırsız var' pankartı açan Alıcı: Başbakan'ın korumaları kafama silah dayadı, bir saat işkence ettiler

Başbakan'ın Osmaniye mitinginde 'Hırsız var' pankartı açan İbrahim Alıcı, saatlerce işkence gördüğünü ve tehdit edildiğini söyledi

Bakan Çelik'in önünde 'Hırsız var hırsız, uyanın!' dedi gözaltına alındı

Bakan Çelik, yerel seçimlerde AKP'li adaylara destek verilmesini istediği Şanlıurfa'da konuşma yaptığı sırada bir kişi, üzerinde 'Hırsız var, hırsız; uyanın. Açım aç' diye bağırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24