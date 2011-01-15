AKP milli görüş gömleğini mi giydi?

T24 - Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın, Erdoğan'ın 'ucube' sözüyle gecekonduları kastetdiğini belirtmesi üzerine, Başbakan Erdoğan'ın 'Sözlerimi başka tarafa çekmeye gerek yok, ucube sözünü heykel için söyledim' yinelemesi siyasi araneda büyük yankı yarattı.

Dün Başbakan ile görüşen Günay, 'Gerekeni yaptım ama başarısız oldum' dedi. Gazeteport yazarı Emin Özgönül'ün bugün (15 Ocak 2010) kaleme aldığı yazısı şöyle:



Bünye Ertuğrul Günay'ı kabul etmedi:



TBMM’deki grup toplantısında elini kalbinin üzerine doğru götürüp selam vermiş ve AKP rozeti takarak herkesi şaşırtmıştı. Yılların sosyal demokratı CHP’nin eski Genel Sekreteri Ertuğrul Günay, 29 Mayıs 2007 günü AK Partili oldu.



Ordu’da genç bir avukatken CHP’nin Ordu İl Başkanlığına getirilen Günay, Bülent Ecevit’i CHP’nin başına geçiren sürecin etkin isimlerinden biriydi. CHP Ordu milletvekili olarak, partinin en solundaki isim, 1992’de ise CHP’nin Genel Sekreteriydi. Genel Başkan adaylığının ardından, 2007’de kulvar değiştirdi. AKP milletvekili ve Kültür Turizm Bakanı oldu.





ODASININ DUVARI



Bakan olduktan sonra makam odasının duvarlarını Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül’ün fotoğrafları ile süslemişti. Adı her kabine revizyonunda, ‘’Değişecek Bakanlar’’ arasında yer aldı. Parti bünyesi Günay’ı kabul etmedi.



Türkan Saylan’ın evinin arandığı operasyona ‘’Tatsız bir gelişme’’ tepkisini verdi. Ölümü sonrası, ‘’Hizmetleri için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum” diyerek mesaj yayınladı. Ardından BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun, İstiklal marşının yazıldığı Tacettin dergahına gömülmesine karşı çıktı. ‘’Bu alan, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı yerdir. Duyarlılığım Akif’e duyduğum saygıdır’’ dedi.





TARKAN’A DESTEK



Daha sonra kabine arkadaşı Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nu eleştirdi. Eroğlu, Allianoi antik kentinin korunmasını isteyen sanatçı Tarkan’a ‘’Sanatıyla ilgilensin. Bilmediği konulara burnunu sokmasın’’ demişti. Günay ise ‘’Sayın bakan düşüncelerini amacını aşan bir biçimde ifade etti. Ben Tarkan'ın duyarlılığını çok önemsiyorum’’cevabını verdi.



Ardından da, Mehmet Ali Ağca’nın TRT’ye çıkarılması için "Şiddetle eleştiriyorum. Ağca, Türkiye’nin yüzünü çeşitli olaylarda kızartmış bulunan bir insandır. Sorumluları hakkında takibat isteyeceğim" dedi. Başbakan ise aynı düşüncede değildi.



Son tartışma Kars’daki heykel nedeniyle çıktı. Günay Başbakan’ın ‘’Ucube’’ sözünü heykel için değil, etrafındaki gecekondular için söylediği yorumunu yaptı. Ama Başbakan bakanını yalanladı. Bülent Arınç’ın ‘’Yaptığı yanlıştı. Allah bizi onun yerine koymasın” sözleri de Günay’ın üzerinin çizildiğini gösteriyor.





BÜNYE ASLINA DÖNÜYOR



AKP iktidarında, AP ve DYP kökenli Köksal Toptan TBMM Başkanı, Mehmet Dülger Dışişleri Komisyonu Başkanı, sosyal demokrat Günay, bakan yapıldı. DSP kökenli Haluk Özdalga, Alevi kökenli Reha Çamuroğlu milletvekili seçildi.



İktidar partisi 2011 seçimlerine giderken vitrini yeniliyor, kendi bünyesine dönüyor. Bir zamanlar Turgut Özal’ın yaptığı ve Erdoğan’ın da uyguladığı ‘’4 eğilim ’’ artık kalmıyor. Kapılar bundan sonra sadece Milli Görüş ve AK Parti misyonundan gelenlere açılıyor.



