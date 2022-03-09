AKP milletvekilleri TBMM’ye yasa teklifi verdi; 2005'te kapatılan vakfın kurucusu üniversite kuracak

24 AKP Milletvekilini, “Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmayı amaçladığı” gerekçesiyle 2005 yılında kapatılan Zehra Vakfı’nın kurucuları arasında bulunan Gıyasettin Bingöl’ün yeni bir üniversite kurabilmesi için yasa teklifi hazırladı. Teklif Meclis’te.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, 24 AKP Milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifinde Bursa’da Mudanya Üniversitesi ismiyle yeni bir üniversite kurulmasına olanak sağlanıyor. Teklif yasalaşırsa “Said Nursi’nin görüşleri doğrultusunda şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaymak, Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatılan ve dokuz yıl sonra yeniden açılan Zehra Vakfı isimli oluşumun kurucuları arasında yer alan iş insanı Gıyasettin Bingöl üniversite kurabilecek. Gıyasettin Bingöl’ün başında bulunduğu Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait olacak üniversitenin ismi de Mudanya Üniversitesi olacak.

Kuruluş kanunu TBMM Başkanlığı’na sunulan Mudanya Üniversitesi’nin 103 bin metrekare alanda yapımı süren binası, ormanlık alana inşa ediliyor. Yüzlerce ağacın katledilmesine neden olacak yerleşkede, 3 bin 600 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor. Üniversitenin ayrıca kent merkezine kadar yayılacağı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın tarihi yerleri arasında yer alan Pirinç Han, Yıldırım Darüşşifa, Muradiye'deki Fabrika-ı Hümayun ve Hisar'daki tarihi bir mekan da üniversiteye tahsis edilecek.

Zehra Vakfı “Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatılmıştı

Gıyasettin Bingöl’ün kurucuları arasında yer alan Zehra Vakfı, 2005’te, “Said Nursi’nin görüşleri doğrultusunda şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaymak, Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatıldı. 2014 yılında yeniden faaliyetlerine başlayan vakıf, Diyarbakır, Bingöl ve Van’da Hürriyet Koleji, Ankara’da Zehra Okulları adıyla eğitim vermeyi sürdürüyor.