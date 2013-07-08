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Politika

AKP milletvekilleri önergeyi yanlışlıkla(!) reddetti

AKP milletvekilleri, Torba Yasa görüşmeleri sırasında, kendi verdikleri, sağlık personelinin özlük haklarında iyileştime öngören düzenlemeyi reddetti.

08 Temmuz 2013 18:35

Meclis'te geceyarısı 'torba kazası' yaşandı. Günlerdir gece geç saatlere kadar kesintisiz süren torba yasa görüşmelerinde AKP'li vekiller yanlışlıkla bir maddeyi reddettiler.

Muhalefetin verdiği tüm önergeleri reddetmeye alışık olan AKP’li milletvekilleri, kendi verdikleri tasarı maddesine de muhalefetin 'kabul' oyu verdiğini görünce toplu olarak 'red' oyu kullandı. AKP’nin hazırladığı kanun tasarısında yer alan 'taşradaki sağlık personellerinin özlük hakları' ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun maddesi, AKP’nin oylarıyla reddedildi.

Vatan gazetesinin haberine göre durumu fark eden AKP milletvekillerinin itiraz etti Ancak Meclis Başkanvekili Sadık Yakut maddenin reddedildiğini, yapacak bir şeyin olmadığını söyledi. Bunun üzerine iktidar partisi milletvekilleri Yakut'un oylamadan önce "madde" değil "önerge" dediğini iddia etti. İtirazların sürmesi üzerine Yakut, birleşime ara vererek tutanakları inceledi. Tutanakları okuyan yakut, maddenin reddedildiğini yineledi. Genel Kurul süreci tamamlanmadan, reddedilen maddeyle ilgili yeni bir formül aranıyor.

CHP Kocaeli Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu üyesi Haydar Akar olay hakkında şunları söyledi: "Muhalefet önergesini reddeden AKP hemen sonra oyladıkları maddeyi de muhalefetin önergesi zannederek reddetti. Kanunları okumuyorlar, Meclis’i izlemiyorlar. Meclis salonunda bulunmuyorlar, oylama varken koşa koşa içeri giriyorlar. Yorgunluk da olunca yine şaşırdılar."

BU İLK DEĞİL

Akar'ın, 'yine şaşırdılar' dediği olay ise 2008 yılında yaşandı. Sosyal Güvenlik Yasası’nın TBMM’deki görüşmeleri sırasında AKP Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın sunduğu evli ve çocuklu SKK emeklilerine maaş bağlama kat sayısı alt sınırını yüzde 40'a çıkaran önergeye CHP’liler kabul oyu verince AKP'liler red oyu kullanmıştı.

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