AKP Milletvekili Yıldız hakaret davası açmıştı; Emine Şenyaşar’a para cezası

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybeden ve tutuklu oğlu için adalet isteyen Emine Şenyaşar’a “kamu görevlisine hakaret" iddiası yargılandığı davada 265 gün adli para cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

14 Haziran 2018’de, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybeden Emine Şenyaşar hakkında “Bu Halil (AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız) faizcidir, hırsızdır, bu hırsızların peşine düşsünler, Halil'in peşine düşsünler bakalım kaç kişiyi öldürmüş" sözler nedeniyle “kamu görevlisine hakaret" davası açılmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen karar duruşmasında anne Şenyaşar’a 365 gün adli para cezası verildi. Suçun aleni olduğuna yer veren mahkeme 6'da 1 oranında cezayı artırarak, 425 gün adli para cezasına çıkardı. Mahkeme Şenyaşar'ın "iyi hali"ni göz önünde bulundurarak 6'da 1 indirim yaparak 354 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Davanın Basit Yargılama Usulü şeklinde görülmesinden dolayı da cezada 4'te 1 oranında indirime giderek anne Şenyaşar’a 265 gün adli para cezası verdi.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına (cezanın ertelenmesine) hükmetti.

Adalet nöbeti 343’üncü günüde

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşini ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın Urfa Adliyesi önünde adalet talebiyle başlattığı adalet nöbeti, 343’üncü gününde devam ediyor.