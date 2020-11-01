AKP milletvekili Ören'in Covid-19 testi pozitif çıktı

AKP Siirt Milletvekili Osman Ören, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin ve kendisinin Covid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Hem kendisinin hem eşinin test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ören, şunları kaydetti:

"Hamdolsun genel sağlık durumumuz iyi. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez vakitte bu hastalığı atlatıp memlekete hizmet noktasında çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."