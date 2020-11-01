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AKP milletvekili Ören'in Covid-19 testi pozitif çıktı

01 Kasım 2020 17:19

AKP Siirt Milletvekili Osman Ören, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu

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