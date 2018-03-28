AKP Milletvekili Köse'nin kayınvalidesi kapkaça uğradı

Antalya'da 70 yaşındaki Semiha Topkaya kapkaççı saldırısına uğradı. Antalya AKP Milletvekili Mustafa Köse'nin kayınvalidesi olan Topkaya'nın içinde telefon, kimlik, ev anahtarı ve 50 lira bulunan el çantasını çalan kapkaç şüphelisi T.K. (18), 1 saat sonra yakalandı.

Milletvekili Mustafa Köse'nin kayınvalidesi Semiha Topkaya, içinde telefon, kimlik, ev anahtarı ve 50 lira para bulunan çantasıyla paraza gitmek için yola çıktı. Ancak yolda kapkaça uğradı. Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatin ardından T.K. isimli zanlı yakalandı. Gözalıntına alınan T.K, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Kapkaça uğrayan Semiha Topkaya, "Evden pazara gitmek için çıkmıştım. Bir arkadaşıma uğradıktan sonra çantam elimde pazara gidiyordum. Nasıl oldu anlamadım. Bir anda çantamı alıp kaçtı. Arkasından bakakaldım" dedi. (DHA)