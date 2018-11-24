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Politika

AKP milletvekili Gaziantep adayını açıkladı

AKP, yerel seçim adaylarını yarın saat 14.00'te açıklayacak

24 Kasım 2018 00:30

AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeniden aday olacağını duyurdu. AKP’nin yerel seçim adaylarını yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yerel seçimlerde Fatma Şahin'in yeniden Gaziantep'ten aday gösterileceğini açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Uzer, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile yolumuza devam edeceğiz. Memleketimize, milletimize ve AK Partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

 

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