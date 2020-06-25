AKP milletvekili adayı, il milli eğitim müdürlüğüne atandı

2018 Milletvekili Seçimleri’nde AKP’den aday adayı olan Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Bayburt’a ilginç bir isim il milli eğitim müdürü olarak atandı. Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de duyurulan kararla Cengiz Karakaşoğlu’nun Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ataması yapıldı.

Karakaşoğlu 24 Haziran 2018 Milletvekili Seçimleri’nde AKP’den aday adayı olmuştu. 2011’den 2018’e kadar Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan Karakaşoğlu 25 Nisan 2018’de vekil aday adayı olabilmek için istifa etmişti.

"Kutlu yürüyüş"

Karakaşoğlu istifasını şöyle açıklamıştı: “25 Nisan 2018 tarihi itibariyle yirmi üç yıldır büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm devlet memurluğu görevimden AK Parti Bayburt Milletvekili aday adayı olmak için ayrıldım. Bugüne kadar devlet memuru olarak Milli Eğitim ve Gençlik Spor teşkilatlarında çeşitli kademelerde hizmet ettim. Ayrıca birçok sivil toplum teşkilatlarında etkin görev aldım. Şimdi ise Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Başkanlığında oluşacak yeni kadroda görev almak ve bu güzel şehrin güzel insanlarına onların vekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu kutlu yürüyüşte tüm hemşehrilerimi bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum.”