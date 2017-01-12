AKP-MHP bloğu dün Genel Kurul'dan geçen hangi maddede ne kadar fire verdi?

AKP ile MHP'nin uzlaşarak Genel Kurul'a taşıdığı 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinde dün üç madde oylanarak kabul edildi. Hayır oyu vereceğini açıklayan MHP'li muhaliflerin dışında da AKP ve MHP'de fireler yaşandı.

Milletvekillerin seçilme yaşını 18'e indirilmesini öngören 3. maddenin oylanmasında AKP-MHP bloğu, muhalif 4 MHP’li

milletvekili çıkarıldığında 7 fire verdi. 341 kabul oyu çıkarken, 139 ise “ret” oyu çıktı. 3 boş 2 de geçersiz oy kullanıldı.

Teklifin, 4. maddenin oylamasında ise AKP-MHP bloğundan 6 fire görülüyor. Oylamaya 486 milletvekili katıldı. 343 kabul, 139 ret, 2 geçersiz, 2 boş oy kullanıldı. MHP’li Atila Kaya’nın katılmadığı oylamada AKP ve MHP bloğundan 2 ret oyu dikkat çekiyor.

CHP'nin katılmadığı 5. madde oylamasına 354 milletvekili katılırken, 343 kabul, 7 ret, 3 boş, 1 geçersiz oy kullanıldı. MHP’den Kaya ile Mersin Milletvekili Baki Şimşek katılmadı. Şimşek’in ise oy kullandığı ancak tutanaklarda olmamasına itiraz ettiği belirtildi. Bu oylamada da AKP-MHP bloğu 4 fire verdi.