AKP-MHP bloğu anayasa teklifinin ikinci maddesinde 5 fire verdi

AKP ve MHP bloğu partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliğinin önce gün maddelere geçiş oylamasında verdikleri 9 firenin ardından dünkü birinci ve ikinci madde oylamaları firesiz geçmedi. Yargı bağımsızlığını düzenleyen birinci maddede 1, 600 milletvekilliği düzenlemesinde ise 5 milletvekili fire verdi. Kulislerde, bazı tartışmalı maddelerin 330 riski taşıdığı belirtiliyor.

AKP’nin TBMM’de 317 sandalyesi var. Ancak, TBMM Başkan İsmail Kahraman rahatsızlığı ve Meclis Başkanı sıfatıyla oy kullanmıyor. AKP Başkanvekili Ahmet Aydın oturumu yönettiği için oy kullanamıyor. Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da umrede bulunuyor. MHP’de ret vereceğini söyleyen 5 isim tutumlarını sürdürüyor. 2 maddenin oylamasına MHP’den İsmail Ok, Kadir Koçdemir, Nuri Okutan, Atilli Kaya ve bağımsız milletvekili Ümit Özdağ katılmadı.

Dünkü oylama sonuçları şöyle:

Kabul edilen maddeler şöyle:

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.