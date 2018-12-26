AKP: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri nefret ve insanlık suçudur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat'ın doğusuna yönelik harekât hazırlıkları kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun olduğu heyetin cumartesi günü Moskova'ya gideceğini söyledi.

Çelik, sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki söylemlerine ilişkin olarak, "Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri eleştiri değil, nefret söylemi kapsamına giriyor. İnsanlık suçudur" diye konuştu.

Çelik, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un yılbaşından sonra Türkiye'ye geleceğini de bildirdi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu sonrasında açıklamalara bulunan Çelik şunları kaydetti:

- Ayaklarından asarlar, mahzenlerde öldürürler demek eleştiri değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlara eleştiri demek yerine, eleştiri suçuyla insanlığa karşı nefret suçunu net bir şekilde ortaya koyması lazım. Aynı şahıs 12 Eylül için diyor ki, 'Çok müsbet bir olay. Uzun süredir bekleniyor. Ülkemize hayırlı olsun. Yalnız 27 Mayıs ve 12 Mart gibi deneyler var. Bu deneyin olumsuz yanlarının 12 Eylül'e yansımamasını temenni ediyoruz'.

Akpınar ve Gezen'in sözleri nefret ve insanlık suçudur

-Yani faşist cuntayı öveceksin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı için mahzenlerde öldürürler diyeceksin. Normal bir insan bile kendi ruh dünyasında bunlardan ders çıkarırken bir sanatçıdan bunu beklemek hak değil midir?

- Akpınar ve Gezen'in o ifadeleri ahlaken, siyaseten kabul edilemeyecek neferet söylemidir, insanlık suçudur. Bir yanlış anlaşılma varsa çıkıp düzeltirler.

Cumartesi günü İstanbul adayımızı açıklayacağız

Sözcü Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanığı'na aday gösterilecek ismin bu cumartesi günü açıklanacağını da belirtti.

Çelik, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

- Aydın ve Muğla'da aday çıkacak. Cumartesi günü öncelikli olarak Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak.

Bahçeli'ye teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini iletti." ifadesini kullandı.

İsrail Adalet Bakanı Şaked'in açıklamalarına da cevap veren Çelik, "İsrail Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez." diye konuştu.

Çelik, Rusya'ya gidecek heyetle ilgili olarak şunları söyledi:

- Heyet Cumartesi günü gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle.

- İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır. Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arzedecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek.