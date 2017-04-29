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AKP Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu 1 Mayıs'ta toplanıyor

Toplantılarda, olağanüstü kongre süreciyle ilgili hazırlıkların görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğiyle ilgili kararın alınması bekleniyor

29 Nisan 2017 18:19

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, 1 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 1 Mayıs Pazartesi günü parti genel merkezinde MYK saat 10.30'da, MKYK ise 13.30'da toplanacak.

Toplantılarda, olağanüstü kongre süreciyle ilgili hazırlıkların görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliğiyle ilgili kararın alınması bekleniyor.

Öte yandan, Başbakan Yıldırım, dün Antalya'da yaptığı açıklamada, "2 Mayıs'ta, salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacağız." bilgisini paylaşmıştı.

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