AKP Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.30'da başladı.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından gözler MYK sonrasında yapılacak açıklamaya çevrildi.

Saat 19.00'da AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kameraların karşısına geçeceğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde istifasını Instagram hesabından açıklayan Berat Albayrak'la ilgili hükümet temsilcilerinden henüz resmî bir açıklama yapılmamıştı.