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'AKP medyaya haber servisi yapacak' iddiasına Bakan'dan cevap

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, dün medya kulislerinde konuşulan 'AKP medyaya haber servisi yapacak' iddialarına cevap verdi

25 Aralık 2013 10:32

AKP’nin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve dört bakanın isminin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına karşı ‘ bir dizi uygulamayı hayata geçirme kararı aldığı iddia edildi.Taraf’ta yayınlanan habere göre Kültür Bakanı Ömer Çelik’in başında olduğu bir ekip hükümete yakın gazetelere servis edilmek üzere haber metinleri yazacağı iddia edilmişti. 

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, dün medya kulislerinde konuşulan bu iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Haberleri yalanlayan Bakan Çelik, gazete hakkında hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. Bakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başında benim olduğum bir ekibin kurulduğunu ve bu ekibin gazetelere haber servis edeceğini yazıyor. Tek bir cümlesi doğru değil.” ifadelerini kullandı.

İddia edilen habere göre, Başbakan’ın konuşma metinlerini hazırlayan danışmanları Mustafa Varank, Ertan Aydın, Aydın Ünal gibi isimler de söz konusu ekibin ana unsurları olacak. 4 kişilik çekirdek ekibinin ilk operasyonun hükümete yakın gazetelerde Cumartesi günü yayımlanan ABD Büyükelçisi hakkındaki ortak haber oldu. Ayrıca ileri sürülen yol haritasına göre hizmet kurumlarında çalışan köşe yazarları, gazete yöneticileri ve bankacılar, hükümete yakın kurumlara transfer edilerek “cemaatten kaçış başladı” havası oluşturulacak. Bu karar doğrultusunda ilk olarak geçen hafta Bugün’den ayrılan Ahmet Taşgetiren’in Sabah veya Star’a alınmasının öngörüldüğü gibi ifadelere yer verilmişti.

 

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