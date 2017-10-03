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AKP: Medyada adı geçen belediye başkanlarımızdan istifa istenmedi ama çalışmalar var

"Şundan istifa istendi' gibi bir durum gerçeği yansıtmamaktadır"

03 Ekim 2017 15:39

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Medyada adı geçen belediye başkanlarımızdan istifa istenmedi ama çalışmalar var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa iddialarını değerlendiren AKP Sözcüsü, "Melih Gökçek'e dönük herhangi bir şekilde istifasının istendiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Ünal, AKP Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP Sözcüsü şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanımızın partimize dönmesiyle birlikte hem teşkilatlarımızda hem belediyelerimizde hem de hükümetin 180 günlük plan çalışmasıyla birlikte yeniden bir değerlendirme ve 2019'a dönük çalışmalarımız var biliyorsunuz. Bu çerçevede 4 il başkanımızın yeniden atandığını sizlerle paylaştık. Teşkilatlarımızda süren bir yenilenme ve belediyelerimizle ilgili süren bir çalışma mevcut. Ama bu çalışmalar sürerken medyada yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyada istifasının istendiği söylenen başkanlarımızdan istifasının istendiği doğru değildir. Ama bu şu da değildir, partimizin kendi içinde yürüttüğü çalışmaların olmadığı anlamına da değil. 
Değerli arkadaşlar, Melih Gökçek'e dönük herhangi bir şekilde istifasının istendiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 
 

 

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