"AKP Meclis'te çoğunluğu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya"

Milli Gazete'nin anketleri kaynak gösterdiği haberinde AKP ile MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakı için 'alarm' işareti verilirken, AKP'nin Meclis'teki çoğunluğunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bu nedenle iktidarın, "başbakan dahil 22 bakanı liste başı milletvekili adayı yaparak seçmeni ikna etmek, sonra da Meclis’i güçlendirmek istediği" ifade edildi.

Söz konusu haber aynen şöyle:

Yeni dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı için altı isim yarışacakken, yapılan ittifaklarla barajın ortadan kalkması toplumun neredeyse tamamının Meclis’te temsili ile yeni dönemde Meclis daha da güçlenecek. Kamuoyu araştırmalarında AKP/MHP blokunun Meclis’te, çoğunluğu kaybedeceği tahmin ediliyor. Bu açığı kapatmak için iktidar, 22 bakanı adeta fiilen istifa ettirerek illerinden liste başına aday olarak gösterdi.

"Cumhurbaşkanı, parti başkanı ve grup başkanı aynı kişi olacak"

İktidar; tecrübeli ve ağır toplarını ya parti teşkilatında veya Meclis’te değerlendirmeyi planlıyor. Bakanlar, tecrübeli isimler ve ağır toplarla güçlü bir Meclis grubu oluşturmayı hesap eden AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Meclis grup başkanı yapıp Genel Kurul’a sokmak için hesap yapıyor. Mevcut yasa değiştirilirse ve yeniden seçilirse Recep Tayyip Erdoğan hem cumhurbaşkanı, hem AKP genel başkanı hem de TBMM grup başkanı olacak. TBMM Başkanlığı ise şimdilik farklı bir isimden oluşmaya devam edecek. Milletvekili adayı yapılan 21 bakandan bazılarının TBMM komisyon başkanı yapılacağı, bir kısmının grup başkan vekili, bir kısmının Meclis başkan vekili, kalan bir iki ismin de sonbahardaki kongrede Genel Merkez yönetimine kaydırılacağı belirtiliyor.