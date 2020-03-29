AKP grubu Meclis'te 'esnek çalışma' dönemine geçti

AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, Meclis'te 'esnek çalışma' dönemi başlattığını duyurdu.

Duyuruda, Meclis'te bu hafta yasama faaliyetlerine, AKP'den TBMM Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyeleri ile yakın illerden milletvekillerinin katılacağı bildirildi. Duyuruda ayrıca Meclis'in bu haftaki çalışmalarına katılacak AKP milletvekilleri belirlendi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki çalışmalara AKPAfyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat milletvekillerinden oluşan yaklaşık 80 ismin katılımı planlanıyor. Bu hafta için çalışmalara katılamayacak milletvekillerinin ise bu sürede evde kalmaları istendi.