AKP, Meclis Genel Kurulu'nda çoğunluk bulmada zorlanıyor; "139'u bile toplayamıyorlar"

Muhalefetin iktidar denetimini öngören Meclis İç Tüzüğü'nde AKP tarafından "daha iyi olacağı" gerekçesiyle yapılan değişiklikler iktidar kanadına ‘iyi’ gelmedi. Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta görülen 'Torba Tasarı' olarak da bilinen ‘Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda iktidar kanadı milletvekillerini toplamakta zorlandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Parlamenter demokrasi açısından büyük bir krizle karşı karşıyayız. AKP Grubu kendisini toplantı yeter sayısı olan 184’e bağlı görmediği için 139 olan karar yeter sayısını toplayamamaya başladı" ifadesini kullandı.

CHP ve HDP ise yasaya sıkı bir muhalefet yapıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu durumu “Parlamenter demokrasi açısından büyük bir krizle karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulunurken, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Torba düzenlemenin hükümetin getirdiği bir tasarı olduğunu dikkat çekti. Kerestecioğlu, iktidar sıralarının boş olmasına ilişkin olarak, “Bunu ayıp buluyoruz, utanç verici buluyoruz, çünkü kendilerinin getirdiği bir yasa” dedi.

Özgür Özel: AKP Grubu dağılmış görülüyor

CHP Grup Başkanvekili Özel, eski iç tüzükte günde 10 madde geçirilmesini eleştiren AKP’nin Torba düzenleme görüşmelerinde üç günde 27 madde geçirebildiklerini söyledi. “Bir günde 9 madde geçirebildiler" diyen Özel, "Muhalefet eskisine göre çok daha etkili oldu çünkü bu inanç kararlılıkla ilgili bir mesele. AKP Grubu dağılmış görülüyor” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda “Torba Tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, 1-27'nci maddelerini kapsayan birinci bölümü kabul edildi. Gelecek hafta ikinci bölümden görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

"Muhalefetin elinden alınan yoklama yetkisi iktidarı darmadağın etti"

CHP Grup Başkanvekili nöbetçi olduğu Genel Kurul görüşmeleri ile iktidar sıralarını T24’ün sorusuna üzerine şöyle değerlendirdi:

"Parlamenter demokrasi açısından büyük bir krizle karşı karşıyayız. Yapmış oldukları ve anayasaya aykırı iç tüzük değişikliği yüzünden muhalefetin yoklama yetkisi ortadan kalktığında AKP Grubu kendisini toplantı yeter sayısı olan 184’e bağlı görmediği için bu sefer 139 olan karar yeter sayısını da toplayamamaya başladılar.

“Elden yoklama dolaştırdıklarını gördük”

Hatta bir ara AKP’lilerin kendi milletvekilleri için elden yoklama dolaştırdığını gördük. Muhalefetin elinden alınan yoklama yetkisi iktidarı darmadağın ettiği için, denge ve denetleme ortadan kalktığı için kendi denetlemesini kurmaya çalışıyor. Bu da tam olarak aslında parlamenter sistemin ayarlarıyla oynanmasının ve içinin boşaltılmasının nasıl feci sonuçlar doğuracağını gösteriyor.

"Üç günde 27 madde geçti"

AKP eski tüzükle günde 10 madde geçmesinden şikâyet ediyordu. İç tüzük değişti, değişirken de söylemiştik; önemli olan parlamenter sistemebağlılık, inanç ve Meclis iç tüzük üzerinden iktidar etme ya da muhalefet etme konusunda kararlılıktır demiştik. Bu hafta üç günde 27 madde geçti yani bir günde 9 madde geçirebildiler. Muhalefet eskisine göre çok daha etkili oldu çünkü bu inanç kararlılıkla ilgili bir mesele. AKP Grubu dağılmış görülüyor. Meclis’te ortadan kaldırılan denetimin iktidar değil muhalefeti zorlaması söylenirken iktidar zorladığını görüyoruz sert muhalefete önümüzdeki haftalarda da devam edeceğiz."

HDP: Bunu ayıp buluyoruz, utanç verici buluyoruz

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun Torba düzenlemede iktidar sıralarına ilişkin T24’ün sorusuna değerlendirmesi şöyle:

"Meclis’e bir yandan bu hafta torba yasa getiriliyor, halkın aslında malı olan şeyler dahi satılıyor ve kamu varlıkları tüketiliyor. İnsanların sırtına hem zam ve vergi olarak geri dönüyor. Diğer yanda da Başbakan Yıldırım'ın oğulları Türkiye’de kurumlar vergisini ödememek için Malta'da şirketler kuruyor. Bunun hukuki yanını bir kenara bırakıyorum ahlaki değil. Biz bununla ilgili ciddi bir kararlılıkla mücadele yürütüyoruz ve gelecek hafta da buna devam edeceğiz. Arkadaşlarımız plan ve bütçe komisyonunda da ciddi bir çalışma yürütüyorlar.

(Genel Kurul sıralarında iktidar kanadı boş görünüyor sorusuna) Bunu ayıp buluyoruz, utanç verici buluyoruz çünkü kendilerinin getirdiği bir yasa. Daha az sayıda milletvekili olan, çok vekili olan ya da vekilliği düşürülmüş olan bir parti olmamızı rağmen orada bu mücadeleyi yürütüyoruz. Hele kendi verdiğimiz bir şey olsa, kendi teklif ettiğimiz bir kanun olsa çok daha fazlasını yaparız.

“Hadi getiriyorsunuz; o zaman savunun”

Zaten torba yasa tekniği hepimizin karşı çıktığı ve olmaması gereken yasa yapma biçimi. Çünkü geçmişte örnek vermiştim süt izni ile başçavuşların bir ücret artırımını aynı torbaya koyan bir yasa tekniği. Bunların ayrı ayrı görüşülmesi gerekir. Hadi getiriyorsunuz; o zaman getirdiğiniz şeyi savunun. Demek ki siz de bunu savunamıyorsun. Bir de herkesin, "Benim başıma ne zaman bir şey gelecek? Ne zaman şununla, bununla suçlanacağım?" diye kendi bulunduğu yerden tedirgin olması herhalde. Az buz değil çünkü. Belediye başkanlarının talimatla görevden alındığı bir dönemden geçiyoruz.

Torba düzenlemede birinci bölüm bitti

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda birinci bölüm bitti. Tasarıya göre;

- Kurum tarafından hava taşıtlarında GSM veya IMT-2000/UMTS standartlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler de söz konusu hizmet kapsamındaki aylıkbrüt satışlarının yüzde 15'i tutarında Hazine payı olarak ödeme yapacak.

- Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı özel iletişim vergisioranları, her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenecek.

- Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerden alınan yüzde 10 veraset ve intikal vergisi oranı, yüzde 20'ye çıkacak.

- Tasarıyla birlikte çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın (net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde ekleniyor. Buna göre, gerek bekâr ve çocuksuz asgari ücretliye, gerekse net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleribin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

- Vergi mükellefinin ilk tebliğ adresi MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri olacak.

- Mükelleflerin ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kalkacak.

- Tasarıyla, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarında barınan öğrenciler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu' na (KYK) ait yurtlarda barınan öğrenciler ayrıştırılarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için kuruma ait yurtlardaki öğrencilerin barınmalarının önündeki süre kısıtlaması kaldırılacak.

- Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.

- Tasarıyla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.