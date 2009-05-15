AKP marjinal parti mi?

Demirel’in “İktidar partisi Milli Görüş’ün geliştirilmiş şeklidir, Saadet Partisi’nin başka versiyonudur. Orta sağın toparlanması lazım” açıklaması “merkez” tartışmalarını alevlendirdi. Siyaset bilimciler ve araştırmacılar, “Türkiye’deki orta sağı” tartıştılar



Merkez sağı kim bitirdi?



Prof. Dr. İhsan Dağı:

Bu saptamayı yapan kişiye şunu sormak lazım. Daha önceki dönemlerde merkez sağa yüzde 50 oranında oy veren seçmen nereye gitti? Demirel’in önce bu sorunun cevabını vermesi lazım. Seçmen ANAP, DYP gibi merkez sağın içini boşaltan temel kimlik değerlerinden uzaklaştıran geleneksel siyasi partileri terk etti. 2002’den beri seçimlerde merkez sağ partiler yok mu? Sorun, bu taban neden AKP’ye oy verdi. AKP, Demokrat Parti gibi adalet ve kalkınma, milli irade, demokrasi ve darbelere karşı olma esasında siyaset yaptığı için merkez sağ tabandan oy almıştır. Demirel çizgisi 28 Şubat’tan sonra merkez sağ tabanı temsil yeteneğini kaybetti. Darbecilerle yan yana görülen bir tutum ile merkez sağın kan uyuşmazlığı vardır. Bugün merkez sağ nerede diye ortaya çıkanlar, toplamaya çalışanlar bizzat merkez sağı yok edenler ve temsil edemeyenlerdir. Merkez sağ Demirel ve Cindoruk tarafından temsil edilemediği için AKP’yi kendine temsil yeri olarak seçmiştir. AKP sağda duran bir kitle partisidir. Cindoruk’un başında olacağı bir parti sadece sağcı, marjinal bir darbeseverler partisi haline gelir.



Merkez sağ dolduruldu



Fuat Keyman Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi:

AKP şu an merkez sağı doldurmuş bir parti. ANAP’ın yok olması, DP’nin de hızla o yöne doğru gitmesi, Cindoruk’un başkan adaylığı, Demirel’in açıklamaları ve Abdüllatif Şener’in bir şeyler yapamaması AKP’nin merkez sağda hala en güçlü parti olduğunu gösteriyor. AKP’nin merkez sağdaki alternatifi doğmuyor. AKP’ye alternatif merkez sağdan ziyade ancak merkez soldan çıkar. Önümüzdeki seçimlere kadar merkez sağ AKP tarafından doldurulmuştur. Demokrat Parti belli bir gelenek ve geçmişe sahip olmakla beraber, Soylu’nun gidip gelmesi, Cindoruk ve Demirel’in çıkışları tabanla parti arasında sorun olduğunu gösteriyor. Cindoruk’lu DP modeli merkez sağda yeni bir adres olmaz.



Milli Görüş’ün devamı olamaz



Prof. Dr. Doğu Ergil:

Demirel’in açıklamalarına bakarak şunlar söylenebilir; bir orta sağ partisi kurulmalı ve başına da Süleyman Demirel getirilmeli. Demirel’i bir siyasal rehber olarak görmek, 20.yüzyılda kalmak demektir. Kendisi din, iman diye başlamıştır siyasete. Askerle de çatışma nedeni budur. 28 Şubat’ta darbecileri desteklemiştir. Demirel, siyaset rehberi değildir. Kusura bakmasın ama sayın Demirel, Türkiye’ye siyaset ve demokrasi dersi veremez. Toplumsal ve siyasal anlamda değişimler gerçekleştirmemiştir. Süleyman Bey, siyasete başladığı zaman bugün itham ettiği AKP’den çok gerideydi. Yıllar içinde darbelerle devrile devrile yaşamayı öğrendi. Kendisinin görüşlerine katılmıyorum. AKP, Milli Görüş’ün devamı olamaz. Çünkü Milli Görüş’ün İran tarzı bir rejime götürdüğünü anlamışlardır. AKP, Türkiye’yi AB üyesi yapmaya çalışan bir partidir.



Saadet başka, AKP başka



Gazeteci-Yazar Tarhan Erdem:

Son seçimlerde AKP de vardı, Saadet Partisi de vardı. Her ikisi ayrı oyla aldı. AKP, Milli Görüş’ün başka bir versiyonu olsaydı, Saadet Partisi ile oyları aynı olurdu. Süleyman Demirel’in ifadesi için şunu diyebilirim; düşünce ve eylemlerdeki değişimi ’sağın dağılmışlığı’olarak görmek hedefin yanlış belirlenmesine neden olur. İktidar partisi bütün Türkiye’deki bölgelerin ve illerin ağırlığına yakın oy alabilen bir partidir. Fazilet Partisi kapanınca Milli Görüşçüler Saadet’i, yenilikçiler AKP’yi kurdular. Bu nedenle farklılar. Demirel’in, ’ırk ve din meselelerini misyon yapmayan, Cumhuriyet değerlerine Atatürk ilkelerine, Türkiye’nin geleneklerine sahip çıkan’cümlesi, Türkiye’nin ihtiyacı olan partiyi tanımlamaya yetmez. İhtiyacımız olan çağdaş, demoktar parti siyasal anlayışıdır.



Türkiye’de merkez sağ çöktü



A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür:

Türkiye’nin ihtiyacı acaba güçlü bir orta sağ parti mi? Türkiye’de bugün siyasal ayrışma genel ağırlı olarak ekonomi eksenlidir. Bugün Türkiye’deki seçmenin yüzde 70’i ekonomik tercihler nedeniyle parti seçmektedir. AKP şehirli yoksulların, köylünün, CHP ise yüksek gelirli ve eğitimlilerin ilk tercihi. MHP, genç ve orta gelir grubundan önemli oranda oy almaktadır. Orta sağ kavramının seçmenin büyük çoğunluğu için bir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Türkiye’de orta sağ çökmüştür. Ve yeniden inşaa çabaları Türk siyasetine yeni bir soluk getirmeyecektir. AKP’nin ekonomik icraatları dikkate alındığında sol bir parti görünümündedir. Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca hep liderler partileri sürükledi. Bana göre başbakan bu dönemin son lideridir. Türkiye’nin bundan sonra lider partilere değil kadro hareketlerine ihtiyacı olacaktır. Artık seçmen lider için ideolojik görüşü için sağ, sol ya da orta olup olmadığına bakmadan partinin ne yapacağına bakıp oy verecektir. Bir partinin vizyonu,söylemi, çözüm önerileri dünya görüşü ve kadroları birlikte değerlendirilecektir. Bunun için de merkez sağ sol bakmadan ’beni ötekileştiriyor mu?’ ona bakacaktır. O halde birinci neden ekonomi olacaktır. Bu partinin kadroları nedir ona bakacak sonra dünya görüşüne bakacak.



Demirel ne demişti?



Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Bilal Çetin’e konuşan 9. Cumhurbaşkanı Demirel, DP Kongresi’nde Cindoruk’u destekleyerek şöyle demişti:

“İktidar partisi orta sağ parti değildir, Milli Görüş’ün geliştirilmiş şeklidir, Saadet Partisi’nin bir başka versiyonudur. DP kongresi orta sağın yeniden toparlanması, ayağa kaldırılması için önemlidir. Cindoruk’un başaracağına inanıyorum.”

