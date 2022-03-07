AKP'lilerin geçmiş yıllarda attığı tweet’ler yeniden gündemde; “Sanki yağ, mazot kuyrukları bizim dönemimizdeydi de...”

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, her iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe endişeye neden olurken; petrol piyasasını da etkiledi. Rusya-Ukrayna krizinin ardından akaryakıt fiyatlarına bir biri ardına zam geldi. Her zam beklentisinin ardından akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Öte yandan uzmanların yağ fiyatlarının artacağı doğrultusundaki açıklamaları da maketlerde vatandaşlar arasında izdihama yol açtı. Akaryakıt kuyruklarının ve yağ kavgalarının kamuoyuna yansıdı şu günlerde AKP’li isimlerin yıllar önceki muhalefeti hedef alan “yağ ve benzin kuyruğu” paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Eski AKP Grup Başkanvekili olan, 6 dönem milletvekilliği yapan Salih Kapusuz’un 9 yıl önce CHP’yi hedef alarak yaptığı “tüp, yağ, benzin kuyruğu” tweeti sosyal medyada gündem oldu. AKP’li Kapusuz 10 Eylül 2013 tarihinde Twitter hesabından, “CHP’nin iktidar olduğu bir Türkiye’de ne mi olur? Tüp kuyruğu olur, yağ, benzin kuyruğu olur, karneyle ekmek dağıtılır, milli irade yok sayılır” diye yazmıştı.

“Kuyruklar ile geçen bir dönemden nerelere geldiğimizi vatandaşlarımız çok iyi biliyor”

AKP’nin Nevşehir Milletvekili olan Yücel Menekşe’nin de 10 Eylül 1013 tarihinde yaptığı, “Türkiye’nin 80 yıl öncesinde yağ kuyrukları, mazot kuyrukları, benzin kuyruklarında bekliyordu. Kuyruklar ile geçen bir dönemden nerelere geldiğimizi vatandaşlarımız çok iyi biliyor” paylaşımı gündeme geldi.

AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise 19 Nisan 2015 yılında Twitter’da şöyle yazmıştı:

“Biz bizi alkışlayanlara gülüyoruz, sanki yağ, mazot kuyrukları, darbeler, ilaç kuyrukları bizim dönemimizdeydi de...”

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