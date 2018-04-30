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"AKP lideri RTE, Cumhurbaşkanı RTE'ye karşı; Reis adeta Beştepe'yi dövüyor"

"Beştepe'de oturan ile partinin başında oturan iki kişinin birbiriyle kavga ettiğini düşledim"

30 Nisan 2018 14:33

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak "Salı günü AKP Grup toplantısında konuştuğuna göre, Parti lideri olarak kürsüdeydi diyebiliriz. Kürsüde, parti lideri olarak, Beştepe mukimine sesleniyordu adeta" dedi.

Bursalı, "Beştepe’de oturan ile partinin başında oturan iki kişinin birbiriyle kavga ettiğini düşledim. Biri gerçekte ülkenin, adalet- özgürlük, insan hakları ve laik eğitim konusunda ana eksenini yerle bir edecek eylemlerde bulunuyorken.. Diğeri ona sesleniyor: Hey ne yapıyorsun sen, ülkenin var oluş ve gelecek değerlerini yerle bir ediyorsun.." ifadesini kullandı. 

Bursalı, "Beştepe’dekine mi sesleniyordu şunları söylerken veya Beştepe’deki, partinin liderine mi talimat veriyordu, milyonlarca kişinin Adalet Yürüyüşü’ne ve daha sonra mitinge katılması karşısında: “Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm vardır demektir" diye yazdı. 

Erdoğan'ın “Çocuklarımıza bırakmak istediğimiz bir ülke fotoğrafı var. Bu fotoğrafta, yokluğa, yoksulluğa, yasaklara, baskıya, haksızlığa, adaletsizliğe, esarete yer yoktur. Bizim büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafımızda sadece demokrasi, adalet, temel hak ve özgürlükler vardır..” sözlerine atıf yapan Bursalı, "Reis, adeta Beştepe’yi dövüyor!" yorumunda bulundu. 

 

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