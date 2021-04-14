AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nden Almanya iddialarıyla ilgili açıklama: Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi, ”Çevreye duyarlı bireyler yetiştirme projesi kapsamında Almanya’ya giden 45 kişiden 43'ünün dönmemesine ilişkin açıklama yaparak; soruşturmada ismi geçen Belediye Başkan Yardımcısının görevden alındığını duyurdu. Öte yandan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Almanya'ya düzenlenen gezi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geziye katılan Başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığını açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde, kamuoyunda Belediyemiz ile ilgili iddialar çerçevesinde, 4 Şubat 2020 tarihli Meclis kararı ile gerçekleştirilen gezi programıyla ilgili iç soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selahiyeti (selameti) için, soruşturmada ismi geçen Belediye Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştır"

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Ne olmuştu?

CHP'li Meclis Grup Başkanvekili Günnur Tabel, 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'ya gönderildiğini, ancak gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediğini açıkladı. Valilik konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyururken, olayın gündeme gelmesi sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi CHP meclis üyeleriyle birlikte CHP açıklama yaparak, Yeşilyurt Belediyesi'nin belediye imkanlarını kullanarak 43 kişiyi Almanya'ya iltica ettirdiğini söylemişti.