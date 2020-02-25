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AKP'li vekilin internet sitesinde 'FETÖ imamı'

25 Şubat 2020 08:20

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın “mustafaatas.com” web sayfasında FETÖ'nün imamı Kemal Öksüz'ün de yer aldığı ABD'de çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyor. 

ABD Arkansas'da çekilen fotoğrafta, Mustafa Ataş'ın yanı sıra eski bakan Nurettin Canikli ve başka vekiller de yer alıyor. Ataş bu pozdan 3 yıl sonra da Kemal Öksüz ile bu kez Teksas'ta bir araya gelmişti.

Ataş'ın şahsına ait internet adresinde, bu fotoğraf eşliğinde haber metni de yer alıyor. 2010 tarihli “ABD'deki Türk Toplumuyla Görüşme” başlıklı metinde, şu ifadeler yer alıyor:

“TBMM heyetinin ABD'deki ikinci durağı Arkansas Eyaleti'nin başkenti Little Rock'ta oldu. Burada Türk milletvekilleriyle eyaletin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türköne, AK Parti Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk katıldı.”

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