AKP’li vekilin 12 bin liralık ayakkabısı tepki çekti: "4 aylık asgari ücret değerinde!"

Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl törenine giderken fotoğraf paylaşan AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın ayakkabısı gündem oldu.

Kabinedeki bakanlarla birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesine giden Öznur Çalık, helikopterde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasından paylaştı. Çalık’ın piyasa değeri 11 bin 950 lira olan ayakkabısına CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tepki gösterdi.

Kiraz “Halkın vekilleriyiz deyip 12 bin liralık ayakkabı giymek sadece AKP’lilere yakışır” sözleriyle Çalık’ı eleştirdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kiraz, “AKP iktidarında bakandan vekile, özel kalemden danışmana, belediye başkanından il başkanlarına kadar herkes lüks içinde yaşıyor. Evine ekmek götüremediği için intihar eden babaları, kirasını ödeyemediği için sokakta yatan aileleri, sırtında yük taşıyıp evini geçindiren çocuklardan da utanmıyorlar. Altlarında son model araba, kollarında İtalya’nın en pahalı çantaları, ayaklarında 12 bin liralık ayakkabı ama ağızlarında ‘halkın iktidarıyız, halkın vekiliyiz’ naraları var. Çalık’ın ayakkabısı 4 aylık asgari ücret değerinde. Halktan ne kadar uzak olduklarını biz biliyorduk, söylüyorduk artık kendileri de söylüyorlar. İşte alın size AKP saltanatı” ifadelerini kullandı.