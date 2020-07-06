AKP'li vekile Konya'daki köyünde şok tepki: Sizi ne dinleyeceğim, memlekette satmadık yer bırakmadınız, bitirdiniz!

Konya'nın Ilgın ilçesi Çavuşcugöl Mahallesi'nde yeni bir kömür madeni için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla acele kamulaştırma kararı çıkarılmasına bölge halkı isyan etmişti. Kendisi de Çavuşcugöl'de doğup büyüyen AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş tepkilerin ardından köy meydanında bölge sakinleriyle bir araya geldi. Köylülerin taleplerini dinleyen ikili "Sizi ne dinleyeceğim, memlekette satmadık yer bırakmadınız, bitirdiniz. Siz de hiç mi Allah korkusu yok?" tepkisiyle karşılaşınca, AKP'li Hacı Ahmet Özdemir ise kendisine tepki gösteren yaşlı adama, "Köyü satan şerefsizdir. Köyü sattı diyen de şerefsizdir. Ben böyle terbiyesizlik görmedim" diyerek azarladı.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

Bölge halkı ve köylüler tepkili

Sözcü gazetesinin haberine göre; kararın ardından yaşam alanlarında kömür madeni istemediklerini, köyde her evde bir kanser hastası olduğunu belirten bölge sakinleri, acil kamulaştırma ve yeni maden sahasına oluşturulmasına tepki gösterdi. Karara karşı maden sahasına yürümek isteyen vatandaşlara jandarma engel oldu.

Kendisi de Çavuşcugöl‘de doğup büyüyen AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş tepkilerin ardından dün köy meydanında bölge sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede yapılacak kömür madeni ve kamulaştırma hakkında mahalleliye bilgiler veren AKP'li Özdemir ve Belediye Başkanı Ertaş köylülerin tepkisi ile karşılaştı.

"Utanmıyorsunuz da, memleketi bitirdiniz"

Kamulaştırma kararına ilişkin AKP'li vekil Özdemir'e sert tepki gösteren bölge sakinlerinden yaşlı bir adam, "Ahmet senin babanın da arazisi var burada. Benim 40 tane yerim gidiyor, hayatım bitiyor. Utanmıyorsunuz da. Sizi ne dinleyeceğim, memleketi bitirdiniz. Siz de hiç mi Allah korkusu yok?" diyerek tepki gösterdi.

"AKP'li vekil: Yaptığınız ayıp, böyle terbiyesizlik görmedim"

Gelen tepkilere sinirlenen AKP'li vekil Özdemir, "Yaptığınız ayıp. Bizim yaşlıya hürmetimiz var. Konuştuğunuz laftan haberiniz yok. Köyün satan da, bitiren de şerefsizdir. ‘Köyü sattı’ diyen de şerefsizdir. Böyle bir terbiyesizlik görmedim" dedi.

Özdemir o anları cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaşa ise "Sen de çekme kardeşim" diyerek çıkıştı.

Bir müddet sonra tansiyonun düşmesinin ardından AKP'li vekil bölge halkının taleplerini not aldırarak, bakanlığa ileteceğinin sözünü verdi.

Ne olmuştu?

Köy sakinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Acil Kamulaştırma Kararı'na, "Çocuklarımız hep hasta. Her hanede bir kanser hastası var. Kadınlarda ve çocuklarda KOAH hastalığı ve astım var" diye tepki göstermişti.