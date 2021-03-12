AKP'li vekilden KADES'e 'Kürtçe' eleştirisi: Bu ülkenin en kadim unsurunu teşkil eden bir halkı yok saymanın izahı olamaz

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasındaki dil seçenekleri arasında Kürtçe'nin yer almamasına ilişkin, "Bir dilin yok sayılması asgari o dili konuşanların yok sayılmasıdır. Bu ülkenin en kadim unsurunu teşkil eden bir halkı yok saymanın ise, hiçbir izahı olamaz" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasında Türkçe'nin yanı sıra Farsça, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dil seçenekleriyle hizmet vereceğini açıklamasının ardından, Kürtçe’nin olmaması kamuoyunda tartışma başlattı.

AKP milletvekili Orhan Atalay da durumu eleştirirken, en kısa sürede Kürtçe'nin de dil seçenekleri arasına eklenmesini temenni etti.

AKP'li Atalay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: