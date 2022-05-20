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Politika

AKP'li vekilden Cahit Özkan yorumu: Ne yiyip içtiğini incelemek lazım, bu kafaya nasıl ulaştığını ancak öyle anlayabiliriz

Cahit Özkan, BAE ile ilgili açıklamarı sonrası görevden alındı

20 Mayıs 2022 15:45

AKP'li bir vekil, Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkileriyle ilgili açıklamaları sonrası görevden alınan eski AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'la ilgili olarak, "Bu kafaya nasıl ulaştığını ancak yediğini içtiğini inceleyerek anlayabiliriz" dedi. 

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan, isminin paylaşılmasını istemeyen AKP'li vekil, Cahit Özkan sürecini yorumladı. 

AKP'li isim, "Ne yiyor, ne içiyor incelememiz lazım. Bu kafaya nasıl ulaştığını ancak yediğini içtiğini inceleyerek anlayabiliriz" dedi. 

Geçmişte bakanlık ve başbakan yardımcılığı görevini üstlenmiş AKP'li vekil, sığınmacı konusunda ön plana çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la ilgili de "Ümit Özdağ bir vakadır. Benim çalışma alanım, o vakayı anlamak için yeterli değil" dedi. 

Ne olmuştu?

AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki programda "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye teslim oldu" dedi. Açıklaması tartışma yaratan Cahit Özkan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Beyanları parti görüşünü yansıtmıyor" dedikten bir süre sonra grup başkanvekilliği görevinden alındı.

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