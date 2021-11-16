AKP'li vekilden asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, "Bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım?" sorusuna, "Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun" yanıtını verdi.

Kayseri yerel televizyonu ETV'de konuk olan Nergis, asgari ücrete gelecek zam konusunda "hem işveren ve hem de çalışanların düşünülmesi gerektiğini" belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir işyerinin kepenk kapatmasını, işçilerini çıkarmasını, üretimi durdurmasını arzu etmeyiz. Yani işvereni de ezmememiz lazım, işçiyi de düşünmemiz lazım. İnşallah bir orta yol bulunacaktır."

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis daha önce de Türkiye'de yaşam standardının yükseldiğini öne sürüp "Artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil" iddiasında bulunduğu sözleriyle gündeme oturmuştu.