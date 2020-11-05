AKP’li ve MHP’li milletvekilleri okulların depreme dayanıklılığının arttırılması talebini reddetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, “okul güvenliği” önergesi reddedildi. Okulların depreme dayanıklılığının artırılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 10 milyar TL yükseltilmesi talebini AKP ve MHP’li milletvekilleri reddetti.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu, okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için MEB’in yatırım bütçesinin artırılması talebiyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na önerge sundu. Önerge, komisyonun AKP ve MHP’li üyelerinin ret oyu ile geri çevrildi.

Paylan, “Okullarımızın gerek depreme güvenli hale getirilmesi için gerekse çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi yatırım bütçenizin artırılmasını öneriyoruz. MEB yatırım bütçesinin 10 milyar TL artırılmasını istiyoruz” diye konuştu. Teklif, komisyonun AKP ve MHP’li üyelerinin oyları ile reddedildi.

Reddedilen bir diğer önerge ise “200 bin öğretmenin atanabilmesi için MEB’e 20 milyar TL kaynak verilsin” önergesi oldu. HDP’li Garo Paylan, MEB’in yalnızca emekli olan öğretmenlerin yerine atama yapabileceğini söyleyerek “Bu bütçeyle ek öğretmen ataması yapılamıyor” dedi. Önerge ile 200 bin öğretmen ataması yapılabilecek 20 milyar TL’lik kaynağın eğitim bütçesine aktarılmasını teklif ettiklerini belirten Paylan, "Yüz binlerce öğretmen bekliyor, gelin bütçeyi 20 milyar TL artıralım, 200 bin öğretmenin atamasını hep beraber yapalım” düşüncesini dile getirdi. Komisyonun AKP ve MHP’li milletvekilleri, bu önergeye de ret oyu verdi. Paylan, “Millî Eğitim Bakanı da bizimle hemfikirdi ancak AKP’li ve MHP’li üyeler, ‘Hayır’ dedi” diye konuştu.