AKP'li Üsküdar Belediyesi, 8 aydır Halk Ekmek büfesine elektrik vermiyor

AKP'li Üsküdar Belediyesi, 59 yaşındaki gazi Rıfat Aslan'ın işlettiği İstanbul Halk Ekmek büfesine 8 aydır elektrik vermiyor. Aslan, "Ben bir gaziyim. Yaptığım hizmetlere bakıyorum, bir de bana yapılanlara bakıyorum. Bu benim zoruma gidiyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şehit yakınları, gazi ve engellilere tahsis edilen büfelerden birini de Nisan ayından bu yana Üsküdar'da 59 yaşındaki gazi Rıfat Aslan işletiyor. 1983 yılında bir operasyonda gazi olan Rıfat Aslan, yaptığı başvurulara rağmen, yaklaşık 8 aydır işlettiği Halk Ekmek büfesine AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından elektrik bağlanmadığını söylüyor.

"Elektrik vermemelerinin nedeni büfeyi oradan kaldırmak istemeleri”

Sözcü'nün haberine göre, gazi Rıfat Aslan, “İki defa belediye başkanına gidip randevu istedim. Benim büfemi kaldırmak, yerimi değiştirmek istediler. Bunun için tebligat gönderdiler, ben imzalamadım. Gerekçesi de söz konusu olan yerin yaya geçidine engel teşkil etmesi olarak belirtildi. Ama bir metre yakında elektrik direği var, büfenin olduğu yerin önünde geniş bir kaldırım var. Yaya geçidine engel teşkil etmiyor. İstanbul Halk Ekmek, bana Halk Ekmek büfesi işletmeciliği yetki belgesi verdi. Elektrik alabileceğimi belirten bir belge verdi. Ama Üsküdar Belediyesi elektrik vermedi. Diğer büfelerin elektriği var. Ben 8 bin lira elektrik bağlantı masrafını ödeyip elektriğimi açtırmak istiyorum. Elektrik vermemelerinin nedeni büfeyi oradan kaldırmak istemeleri” ifadelerini kullandı.

"Ben orada ekmek dağıtıyorum, kaçak bir iş yapmıyorum”

Yapılanların zoruna gittiğini ifade eden Rıfat Aslan “Ben bir gaziyim. Yaptığım hizmetlere bakıyorum, bir de bana yapılanlara bakıyorum. Bu benim zoruma gidiyor. Ben bunları hak etmiyorum. Güneydoğu'da çatışmada yara almışım. Ben orada ekmek dağıtıyorum, kaçak bir iş yapmıyorum” dedi.

"Isınmak için de tüp sobası kullanıyorum"

Yazar kasasını bile eve götürüp şarj ettiğini anlatan gazi Aslan şunları söyledi:

“Bütün gün orada çalışıyorum. Yazar kasamı akşamları eve götürüp şarj ediyorum. Kış geldi hava soğudu artık. Aynı zamanda hava erken kararıyor. Elektrik ihtiyacımı aldığım şarjlı ışık ile karşılamaya çalışıyorum. Isınmak için de tüp sobası kullanıyorum. Büfeyi sabah 8.00'de açıp, akşam 19.00'da kapatmam gerekiyor. Ama bu saatlerde hava karanlık. Işığım yok, çok zorlanıyorum.”