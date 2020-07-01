AKP'li Ünal: Sosyal ağlar Türkiye'de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmalı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" sözlerinin ardından yaptığı paylaşımda, sosyal ağları kullanan vatandaşların haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin vatandaşına karşı sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkenin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve bu ağlarla yasal yükümlülük temelinde muhataplık oluşturduğuna işaret eden Ünal'ın ifadeleri şöyle:

"Sosyal ağları kullanan 55 milyon vatandaşımızın haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur.

Almanya ve Fransa gibi pek çok ülke bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmiş, bu ağlarla yasal yükümlülük temelinde muhataplık oluşturmuştur.

Yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları, bir muhataplık oluşturmaları gerekir."