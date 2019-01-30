AKP'li Ünal: Meclis Başkanımız açıklaması ile tartışmalara son noktayı koydu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP'nin İstanbul için aday gösterdiği Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifası ile ilgili olarak açıklama yaptı. Ünal, "Binali Bey üzerinden bir bardak su da fırtına koparttılar. Binali bey vakti geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. CHP’nin Binali Bey üzerinden yaptığı bir spekülasyondu bu. Sayın Meclis Başkanımız açıklaması ile bu tartışmalara son noktayı koydu” dedi.

Ünal Ankara SporSalonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada partisinin yerel seçim için sloganının da "Memleket işi gönül işi" olacağını açıkladı.

Yıldırım'ın istifasına dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, Yıldırım'ın dün akşam yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koyduğunu ifade etti.

Ünal açıklamasında şunları kaydetti:

"Binali Bey üzerinden bir bardak su da fırtına koparttılar. Binali bey vakti geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. CHP’nin Binali Bey üzerinden yaptığı bir spekülasyondu bu. Sayın Meclis Başkanımız açıklaması ile bu tartışmalara son noktayı koydu.

11 maddelik manifestomuz yarın açıklanacak. Seçim kampanyamız süresince gerçeklikteki genel merkezimin yanı sıra bir de sanal ortamda oluşturduğumuz genel merkezimiz olacak. Sosyal ağlar üzerinden tüm mahalle teşkilatlarımıza kadar ortak veri akışının sağlandığı bir kampanyamız olacak.

Görüntü ve ses kirliliği oluşturmayan çevreye rahatsızlık vermeyen bir seçim kampanyası, akadaylar.com’u bu gece saat 12’de açacağız orada seçim müziklerimiz seçim kılavuzumuz olacak.

Kampanyamızın iki fazı olacak. 19 Şubat -31 Mart arasında olacak bu zaman zarfında televizyonları gazeteyi ve açık havayı kullanacağız. Ama sosyal ağlarda da AK Parti teşkilatları mesajlarını verecek.

"Sadece AK Parti adayları tanıtılacak"

Bu kampanyada yine bir ilki gerçekleştirdik. Ön kampanyamız önce millet, önce memleketti. Yarın cumhurbaşkanımız manifestomuzu anlatırken kampanyamızın ikinci fazı olan bölümü de paylaşacak kamuoyu ile…

Yarın 40 bin kişi ağırlayacağız. Tiribünlerde tüm illerimizde ayrılmış yerlerimiz var.

Yarın sadece AK Parti adayları burada olacak. MHP aday tanıtımında sadece MHP adayları tanıtıldı. AK Parti aday tanıtımında da sadece AK Parti adayları tanıtılacak.

Yıldırım açıklaması

Binali Bey üzerinden bir bardak su da fırtına koparttılar. Binali Bey vakti geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. CHP’nin Binali Bey üzerinden yaptığı bir spekülasyondu bu. Sayın Meclis Başkanımız açıklaması ile bu tartışmalara son noktayı koydu.

Erdoğan ne demişti?

Yıldırım'ın aday gösterilmesinin ardından iktidar ve muhalefet kanadından açıklamalar gelmiş; Yıldırım'ın İstanbul adaylığına rağmen Meclis Başkanlığı'nı sürdürmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kaydedilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, " İstifa nereden çıktı, istifa gerekmiyor" demişti.