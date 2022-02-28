AKP'li Turan: Tek ortak yanları eski Türkiye özlemi

AKP'li milletvekili Bülent Turan, 6 muhalefet partisinin duyurduğu 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'e ilişkin olarak, "Tek ortak yanları eski Türkiye özlemi" yorumunu yaptı.

Turan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 parti bir araya gelerek kendilerince sistem değişikliği için mutabakat metni imzalıyor İdeolojileri/siyasi görüşleri farklı; ama tek ortak yanları eski TR özlemi! Dünyada hiçbir millet kazanımını geri vermemiştir, teknik olarak zaten mümkün değil (sayı vs). Tarih geri akmaz!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı