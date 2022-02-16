AKP’li Turan, ekonomik krizi kabul etti: Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle

Katıldığı televizyon programında AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ülkede ekonomik kriz olduğunu kabul etti. Turan, "Şu an krizimiz var kabul ediyorum. Bir problemimiz var kabul ediyorum. Bu bedeli beraber taşıyacağız milletimizle" dedi.

Turan’ın sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, “Yok öyle. “İti öldürene sürütürler” derler Anadolu’da. Bedeli millet ödemeyecek, siz ödeyeceksiniz sandıkta…” diyerek tepki gösterdi.