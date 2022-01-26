AKP'li Turan'dan İmamoğlu açıklaması: İstanbul kar altındayken balıkçıda büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan’ı balıkçıda gördük. İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda" dedi.

Turan, muhalefetin tavrını eleştirerek, "Farklı düşünebiliriz. Partilerimiz farklı olabilir. Dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz. Yeri geliyor, Turkovac yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan’da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek, savaşmak demek değildir. Küfretme hakkı değildir, hakaret hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir. Sen yapamadın, ben yapayım demektir." ifadelerini kullandı.

"Megakent oldu, megaköy"