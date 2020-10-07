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AKP'li Tevfik Göksu’dan İBB'nin metro paylaşımına yanıt: Biz bunu Mart 2019’da denemiştik

07 Ekim 2020 23:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan "Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi' şey deneyeceğiz de" paylaşımına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Biz bunu Mart 2019’da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" diye yanıt verdi.

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ibibbtevfik göksuesenlerBeşiktaş-Mahmutbey Metro
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