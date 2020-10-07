AKP'li Tevfik Göksu’dan İBB'nin metro paylaşımına yanıt: Biz bunu Mart 2019’da denemiştik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabında 29 Ekim’de açılacağı duyurulan Beşiktaş-Mahmutbey Metro hattına atıfta bulunularak, "Mahmutbey’den Mecidiyeköy’e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi’ şey deneyeceğiz de" paylaşımı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımını da alıntılayarak, 2019 yılında yapılan test sürüşünden kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Göksu, “Biz bunu Mart 2019’da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz” notunu yazdı.