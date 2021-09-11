AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı gazeteciler için "mikrop" dedi

Cumhuriyet'in haberine göre; SBB Meclis Toplantısı'nda belediyenin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde düzenlediği "Dondurma Şenliği" gündem oldu. SBB Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Dondurma Şenliği'nin günün anlamına ve ruhuna uygun olmadığını belirtirken dondurmalardan ücret alınmasını da eleştirdi.

"Şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar"

SBB Başkanı AKP'li Mustafa Demir, "Dondurma şenliğinin 30 Ağustos'un ruhuna aykırılığı nereden geliyor? Kim ifade ediyor bunu? Böyle bir şey yok" diye savundu. CHP'li Tekcan'a o gün belediyenin birçok etkinliği olduğunu ifade eden AKP'li Demir, "Bakın yerel basında bir kısım insanlar bunlar, Samsun'un duygu dünyası akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar. Bunların söylemlerini meclise taşımanızı doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Samsun İl Temsilcisi, gazeteci Mehmet Nebii Özdemir, yazılı açıklama yaparak Mustafa Demir'in bu sözlerini duyururken, basın emekçilerinden özür dilemesi çağrısında bulundu.