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AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı gazeteciler için "mikrop" dedi

11 Eylül 2021 23:14

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Başkanı AKP'li Mustafa Demir, "Yerel basında bir kısım insanlar bunlar, Samsun'un duygu dünyası akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar" diyerek basın mensuplarına hakaret etti.

Mustafa DemirgazetecilerSamsunSamsun Büyükşehir BelediyesiSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı
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