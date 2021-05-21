AKP'li Şamil Tayyar: Süleyman Soylu bakanımız kırgın ama keyifliydi; görevinin başında

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Anadolu Ajansı muhabirinin bakan Bekir Pakdemirli ve Mustafa Varank'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sorusunun ardından bir paylaşım yaptı. Tayyar, Soylu'nun kırgın olduğunu aktararak görevine devam ettiğini belirtti.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Az önce Süleyman Soylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada Süleyman Soylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun"

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Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Bakan Soylu ile ilgili iddialarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir Musab Turan'ın iş akdini feshetti.