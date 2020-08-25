AKP'li Resul Tosun: Beni asıl üzen dindar camia içinde Erdoğan nefretiyle hareket eden kimi kardeşlerimizin tavrı

Eski AKP milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, "Aşırı politize olmanın getirdiği duygusallıkla bu rezervin Başkan Erdoğan döneminde bulunulmuş olması birilerini rahatsız etmiştir. Emperyalizmin beslemesi bu kompleksli zihniyeti kınamıyorum. Efendilerine sadakat gösteriyorlar. Beni asıl üzen dindar camia içinde Erdoğan nefretiyle hareket eden kimi kardeşlerimizin tavrı" düşüncesini dile getirdi.

Tosun, "Bu rahatsızlıklarını rezervi inkâr ederek değil ama küçümseyerek, ekonomik olmadığını söyleyerek, kullanıma hazır hale getirecek yerli şirketin bulunmadığını yayarak, oradan gelen gelirin turizmden de elde edilebileceğini hatırlatarak ve dahası Venezüella ve İran örneğini göstererek -emperyalistlerin izni olmadan yapılamaz anlamında- sahipleri adına aba altından sopa göstererek açığa vurmaktadırlar. Emperyalizmin beslemesi bu kompleksli zihniyeti kınamıyorum. Efendilerine sadakat gösteriyorlar. Beni asıl üzen dindar camia içinde Erdoğan nefretiyle hareket eden kimi kardeşlerimizin tavrıdır. Onlardaki nefret, maalesef ifrata kaçmış bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tosun, "Bu kardeşlerimiz doğalgaz rezervine bir başka açıdan bakarak, ‘zinayı serbest bırakan, domuz etini kasaplık et olarak kabul eden iktidar doğalgaz bulsa ne yazar.’ diyerek, kimler tarafından nasıl dolduruşa getiriliyorlarsa, iktidarın icraatlarını bir kalemde siliveriyorlar, doğalgaz da haliyle onlar için bir şey ifade etmiyor. Aslında cevap vermeye değmez diye düşünüyorum bazen ama benim yakından tanıdığım kimi kardeşlerin de aynı nakaratı tekrar etmesi beni yazmaya zorluyor." ifadesini kullandı.

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