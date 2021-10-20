AKP'li Özkan: 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, Türk basınının daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile oldu

Türkiye'nin, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Özkan, "Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile oldu." ifadesini kullandı.

Sosyal medyanın haber akışındaki hız ve kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek artması ile bu mecra aracılığıyla kamuoyunun yanıltılmasının, terör propagandası yapılmasının, hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin çözüm aranan büyük sorunlardan olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti: