AKP'li Özkan: 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, Türk basınının daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile oldu

"Yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin büyük sorumluluğu bulunuyor. İnanıyorum ki amacı gerçekten habercilik olanlar ile haberciliği araçsallaştıranlar ayrıldıkça medya kuruluşlarımız asli fonksiyonlarını icra edecek, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle, dünyanın çeşitli bölgelerinde pandemi gibi zor şartlar altında görevlerini yerine getirmekte olan gazetecilerimize takdirlerimi belirtiyor, vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Medya mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum."