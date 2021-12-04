AKP'li Özhaseki: Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa asgari ücretlinin, emeklinin ücretlerinin nasıl arttığını herkes görecek

"Son 5 senedir bunlar bakıyorlar ki ihtilalle, topla tüfekle bu millet dize gelmiyor, şimdi de ekonomiyle dize getirmeye çalışıyorlar. Birkaç senedir 'Türkiye'de yatırım yapmayın, Türkiye'ye sıcak para girişi sağlanmasın, kredi verilmeyecek' diye kendi içlerinde gizli gizli emirler verdiler. Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarına mani oldular. Kredi musluklarını kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Para oyunlarıyla bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle biz bunların altından kalkarız. Bir taraftan kötülerle mücadele ederiz bir taraftan da oynanan bu oyunları bozarız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa yakında asgari ücretlinin de emeklinin de dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek, hiç merak etmeyin."