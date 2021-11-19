AKP'li Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” açıklamasına değinen Özhaseki', “Kılıçdaroğlu birileriyle helalleşiyormuş. Bu toplumda yaşayan, akşam oturmalarında, gündüz dükkan sohbetlerinde dedikodumu, gıybetimi yapan herkese hakkım helal olsun. Bunlar vatandaş, duyduğu bir şeyi aktarır, konuşur, sohbet eder. Ne diyelim onlara, diyecek bir şeyimiz yok. Kayseri'de yaşayan herkese hakkım helal olsun” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında yaptığı konuşma yaptı.

“Özel olarak tezgahlayıp, dedikodu üretmek için fesat kumkumaları var. Buralarda başlayıp, bunları ortaya atarak menfaat umanlara da hakkım helal değil” diyen Özhaseki şöyle devam etti:

"Söyledikleri her şey yalan"

“Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil. Bir gün çıkmış meclis kürsüsüne 'Kayseri’de yolsuzluk dosyası'... İsimler veriyor. Söylediği isimleri Allah şahit, ilk defa duyuyorum. Söyledikleri her şey yalan. Biz de basın toplantısı düzenledik. Bir adam 10 dakikada 10 yalanı nasıl söyler? Bu adam rekorlar kitabına da aday diye anlattık orada. Üç ay boyunca devam etti bu yalanlara. Bizim avukatımız gazetecileri topladı, ismi verilen benzinliğe götürdü. Söylediklerinin hiçbiri yok, kendi halinde küçük bir benzinlik. Nasıl yapmış? Fotomontaj.”

"CHP'li kardeşlerim alınmasınlar"

“Kılıçdaroğlu'nun Atatürk’ün partisinde olduğunu her fırsatta dile getirip övündüğünü ancak hiç layık olmadığını” savunan Özhaseki, “Lütfen CHP'li kardeşlerim alınmasınlar bu söylediklerimden çünkü benim bu söylediklerim sahtekarlar, yalancılar var, müfterilerle var... Sen bunu fotomontajla bir başkana iftira sebebi olarak kullanıyorsun. Ben böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim? Onlara helallik olmaz. Onları ilahi adalet bekliyor” dedi.

Açılışın ardından Özhaseki, bir hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçerek yeni yolda aracı bir süre kullandı. (AA)