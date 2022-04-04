AKP'li Özhaseki'den hayat pahalılığı açıklaması: Milletimizden sabırlı olmalarını ve bize her zaman olduğu gibi güvenmelerini istiyoruz; bu konuyu yine biz çözeceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ekonomik olarak zor bir günler geçiren vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Milletimizden sabırlı olmalarını ve bizeher zaman olduğu gibi güvenmelerini istiyoruz. Bu konuyu yine biz çözeceğiz” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin yerel televizyon kanalı TV Kayseri'de Ramazan Özel programının konuğu oldu.

Özhaseki Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine değinerek, "Atılan adımlar doğru ama biraz sabretmemiz gerekiyor. Karadeniz'de 500 milyar dolarlık bir rezerv var, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız orada doğal gaz arıyor, o rezervleri de bulduğumuzda daha da rahatlayacağız inşallah” diye konuştu.

Programda, derinleşen ekonomik krizle birlikte artan hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

"Dövizdeki oynamanın büyük bir bölümü Ukrayna-Rus Savaşı'ndan kaynaklanıyor"

"Hayat pahalılığının nereden kaynaklandığını vatandaşlarımıza doğru dürüst izah etmemiz gerekiyor ve vatandaşın da bunu bilmesi icap ediyor. 2 yıl boyunca pandemi dönemi yaşadık. Dünyada tedarik zinciri bozuldu, ulaşım işi karıştı, çalışma şartları değişti, ham maddeye ulaşamama gibi bazı sorunlar baş gösterdi.

Şimdi de Ukrayna-Rus Savaşı çıktı, o da belli temel gıda maddeleri baştan olmak üzere enerji ve çelik sektörünü etkiliyor. Dövizdeki oynamanın büyük bir bölümü oradan kaynaklanıyor"

2026'ya kadar tüm Türkiye'deki evlerin kullandığı doğal gazın tamamının Karadeniz'den çıkarılacak doğalgaz ile karşılanacağını belirten Özhaseki şöyle devam etti:

"Atılan adımlar doğru ama biraz sabretmemiz gerekiyor"

“İki gün önce Tarım ve Orman Bakanımız ve de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile beraberdik, net olarak rakamları onlardan bir kere daha aldım. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey, ‘Türkiye'nin geçen yıl itibariyle sübvanse ettiği enerji sektöründeki rakam 165 milyar TL idi. Şimdi ise 200 bin TL'yi şimdiden buldu' diyor.

İnşallah 2023 yılında Karadeniz'de bulduğumuz doğal gazı işleyip milletimize verecek hale geliyoruz. 2026'ya kadar öyle bir program yapılıyor ki tüm Türkiye'de evlerin kullandığı doğal gazın tamamını Karadeniz'den çıkardığımız doğal gaz ile karşılayacak hale geliyoruz.

Atılan adımlar doğru ama biraz sabretmemiz gerekiyor. Karadeniz'de 500 milyar dolarlık bir rezerv var, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız orada doğal gaz arıyor, o rezervleri de bulduğumuzda daha da rahatlayacağız inşallah”

"Yapılan anketlerde 1. parti AK Parti"

“Pandemi ve Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan dolayı enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar ister istemez ülkemizi de etkiledi” diyen Özhaseki,

"Milletimizden sabırlı olmalarını ve bize her zaman olduğu gibi güvenmelerini istiyoruz. Bu konuyu yine biz çözeceğiz. Yapılan anketlerde 1. parti AK Parti. Bunda hiçbir şüphe yok. Cumhur İttifakı da en yüksek oyu alan ittifak.

Karşı tarafta hiçbir şey olmadığını biliyoruz. Vatandaşımıza soruyoruz; ‘Lider?”, ‘Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Vatandaşımıza ‘Sorunu kim çözer?' diye sorduğumuzda AK Parti ve Cumhur İttifakı diyor” şeklinde konuştu.