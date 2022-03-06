AKP'li Numan Kurtulmuş: Coğrafya kaderdir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün bu çatışma ve gerilim ortamlarının içerisinde diyoruz ya coğrafya kaderdir. Türkiye’nin bu coğrafyada nasıl konumlanacağı, nasıl şekilleneceği sadece Türkiye’nin geleceğini belirleyen bir unsur olmayacak" dedi.

Ortak Akıl Platformu Liderler Buluşması programında konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye kriz ortamında her iki tarafla da rahat konuşabilen ve bölgeye ilişkin barış perspektifine sahip olan neredeyse yegane ülkedir. Bu bölgede savaş, gerilim, çatışma istemiyoruz. Ülkelerin farklılıkları olabilir ama bu farklılıkları müzakereyle, konuşarak, masada diplomasiyle çözebilecek bir imkana sahip olduğumuza inanıyoruz” dedi.

Türkiye'nin geleceği

Türkiye'nin coğrafi konumunu tespit etmenin sorunların çözümüne katkı sağlayacağının altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bütün bu çatışma ve gerilim ortamlarının içerisinde diyoruz ya coğrafya kaderdir. Türkiye çok şükür büyük bir medeniyetin merkezi olarak, Anadolu kıtasında şimdiye kadar 24 büyük medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülke olarak, büyük bir tarihi birikime sahip olmuş bir ülke olarak, son derece genç nüfusu ve büyük hedefleri olan bir ülke olarak Türkiye'nin bu coğrafyada nasıl konumlanacağı, nasıl şekilleneceği sadece Türkiye'nin geleceğini belirleyen bir unsur olmayacak.

"Büyük sorumluluk düşüyor"

Başta coğrafyamız olmak üzere bütün dünyadaki siyasal ve ekonomik denklemleri yeniden inşa edecektir. Dolayısıyla içinde yaşadığımız dönemde hem küresel ölçekte ortaya çıkan gelişmeler, hem Türkiye'nin potansiyel ve imkanları, iç dünyamızda da, siyaset dünyamızda da, bilim dünyamızda da, sanat dünyamıza da velhasıl Türkiye'ye ilişkin hayırlı emelleri ve ortak hedefleri olan insanlara büyük sorumluluklar yüklemektedir.

Bunun yolu da önce konumumuzu iyi tespit etmek, koordinatlarımızın ne olduğunu fevkalade ciddi bir şekilde belirlemek ve ortak hedefler üzerinden ortak aklı geliştirerek ülkenin meselelerini çözmek ve insanlığa faydalı olabilecek perspektifleri ortaya koymaktır."