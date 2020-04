AKP'li Mustafa Elitaş'tan İlker Başbuğ açıklaması: Olay Deniz Baykal'ın grup konuşmasıyla başlıyor

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 'FETÖ' ile ilgili olduğunu söyleyerek işaret ettiği, kamuoyunda 'gece yarısı operasyonu' olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Olay 23 Haziran 2009'da Deniz Baykal'ın grup konuşmasıyla başlıyor. Bizim 25 Haziran'da konuştuğumuz kanun maddesini tarif ediyor" diyen Elitaş, "O yasal düzenleme çok doğru bir düzenlemeydi" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt veren Elitaş, "Özel hâlâ bu iddiada bulunuyorsa aklında eski cuntacılara yol gösterme vardır. Eğer Özel bunun iddiasındasınız diyorsa, birileri kendi konumundan fırsat kollayarak tecavüz yaparsa, darbe yapmaya heveslenirse bunlar yargılanmasın diyor" diye konuştu.

"Arka sıralardaki kanun tasarısını danışma kurulu önerisiyle öne çıkıyoruz. Arkasından 19:30, sayın Adalet bakanı geliyor biz önergeleri hazırladık diyor. ‘Bakın bunu muhalefet kabul ederse biz evet deriz’ diyorum. Arka odaya geçip konuşup bir saate yakın tartışıyorlar. 20.30, gelip sayın bakan muhalefet ile anlaştık diyorlar. Önergeler tamam mı, tamam. İmzalayıp veriyoruz. Konuştukları ile aynı mı diye muhalefet bakıyor. Aynı. 11:30 civarında kanuna geçiyoruz. Gruplar adına konuşmalar oluyor sonra maddelerine geçilmesi kabul ediliyor. Hiç konuşulmadan oylanıyor. Her bir madde için siyasi parti gruplarının 10’ar dakika konuşma hakkı vardır. Her bir madde için 7 önerge verme hakkı vardır. Toplamda 160 dakikalık bir süre geçiyor bir kanun maddesinin geçmesi için. Başbuğ ‘un itiraz ettiği o madde ikdası. Komisyonun orada hazır bulunması gerekir. 15 kişi orada oturup evet katılıyoruz diyor. Her siyasi partinin yine konuşma hakkı var, bunlar da kullanılmıyor ve bu 12 maddelik yasa 13 dakikada bitiyor. Bu uzlaşma olmasa bu kadar sürede biter mi? Oradaki CHP adına olan arkadaşımız eski bir baro başkanı. Özel beni uyuttular kumpasa getirdiler dese doğrudur. Ama biz Türk Ceza Mahkemesi’ni konuşuyoruz. Oradaki arkadaşımız kelime kelime inceledik diyor."

"Eğer cuntacılar varsa cunta askeri mahkemelerde yargılanmasın sivil mahkemelerde yargılansın diyor. Özel hâlâ bu iddiada bulunuyorsa aklında eski cuntacılara yol gösterme vardır. Eğer özel bunun iddiasındasınız diyorsa birileri kendi konumundan fırsat kollayarak tecavüz yaparsa, darbe yapmaya heveslenirse bunlar yargılanmasın diyor."

"(FETÖ’nün siyasi ayağı var mı?) Bütün siyasi partilere girmiş olabilir."

"AK Parti’ye sızamaz hale geldi başka partilere sızabilir. Şu anda bütün siyasi partiler FETÖ ile çok hassas olduklarından dolayı bunlara imkân verdiklerini düşünmüyorum."