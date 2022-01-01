AKP’li Mücahit Birinci'den zam yorumu: Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok

2022'nin ilk gününde yağmur gibi yağan zamlarla ilgili AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'den "Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok" açıklaması geldi.

Türkiye, yeni yıla hem TL’deki değer kaybının yarattığı etkiyle benzin gibi ürünlere yapılan zamlarla hem de yüzde 36.2’lik yeniden değerleme oranı kadar artırılan vergi, harç ve cezalarla başladı. Doğalgaz fiyatlarına yüzde 15 ile yüzde 50 arasında zam yapılırken; benzinin litresine 61 kuruş, motorinin litresine 1 lira 29 kuruş ve otogazın litresine 78 kuruş zam geldi.

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Yeni yılla birlikte art arda gelen bu zamlarla ilgili AKP MKYK üyesi Birinci'den bir açıklama geldi. Birinci, yurttaşların büyük tepkisine yol açan zamlar için, "Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok" yanıtı verdi.

Birinci'nin paylaşımı şöyle:

"Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok. Biz başardık, yine sizlerle el ele biz başaracağız. Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız, hem de bir gecede..."

Birinci bir sonraki paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

"Zam geldiği gibi gider demişiz hoplamış botlar... Dolar da yükseldiği gibi düşer demiştik, hoplamışlardı, ne oldu? Twitter azgınlarını sakın milletimizin çoğunluğu sanmayan... %0.00001 bu zıpzıplar..."

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